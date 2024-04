Campionato riaperto Grifone | ora devi crederci

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Dopo il "capolavoro" compiuto dalcontro la Pianese in questo girone "E" sembra di essere sulle montagne russe: su e giù. Una settimana il primato si allontana e la settimana dopo il primato si avvicina: questoè davvero strano caratterizzato da un gran numero di bonus e da un notevole equilibrio: per qualcuno verso il basso, per altri verso l’alto. I biancorossi di mister Malotti sono riusciti nell’impresa andando ad espugnare con pieno merito il campo della capolista Pianese. Una squadra sicuramente bizzarra quella biancorossa che riesce a prendere punti importanti con le big (Pianese e Follonica Gvaorrano) e a perdere punti importanti con le cenerentole (Cenaia e Mobilieri Ponsacco). Quando mancano quattro giornate al termine (in casa Real Forte Querceta e Orvietana, in trasferta San Donato Tavarnelle e Aquila Montevarchi) ...