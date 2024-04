Camorra | Pestano a sangue 45enne per costringerlo a vendere Hashish | arrestati

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 9 aprile 2024), arrestate tre persone per estorsione aggravata, lesione personali, porto abusivo di armi e altri reati Estorsione aggravata, rapina, lesioni personali, porto abusivo di una pistola e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, reati aggravati dal metodo mafioso: questi i reati contestati a tre indagati nei confronti dei quali i carabinieri della Tenenza di Cercola hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. Vittima dei tre undi Ponticelli dalla cui denuncia sono partite le indagini: l’uomo agli inizi di marzo si era presentato in caserma con il volto completamente tumefatto e sanguinante. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i tre indagati, nelle ore precedenti alla ...