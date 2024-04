Camera di Commercio | due nuovi percorsi di alta formazione per le imprese bergamasche

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 9 aprile 2024) La collaborazione tra l’Azienda Speciale delladiBergamo Sviluppo e l’Università degli Studi di Bergamo si rafforza di anno in anno, grazie a una serie di iniziative, che negli anni i 2 enti hanno promosso insieme con l’obiettivo di rafforzare e far crescere il tessuto imprenditoriale locale. La partnership, ed in particolare le iniziative che vedranno i 2 enti impegnati anche nel 2024, sono stati al centro della conferenza stampa svolta martedì 9 aprile nella Sala Giunta delladidi Bergamo. Nell’occasione sono state presentate le novità dei 2 corsi “BE-TECH. Tecnologie e modelli a supporto della trasdigitale: iparadigmi di Impresa 5.0” e “GO. IN’ 2024 – Scenari internazionali e opportunità di crescita per le MPMI”, destinati alle ...