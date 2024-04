Cambio di prospettiva I giovani protagonisti nella battaglia contro le dipendenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 aprile 2024) di Gaia Parrini VIAREGGIO Era una sala gremita di, ieri mattina, quella del Teatro Jenco per l’appuntamento “Unitile tossico“. Una platea di studenti, dell’Istituto Marconi, del Piaggia, del liceo artistico Stagi di Pietrasanta e dell’istituto comprensivo Darsena. E ragazzi sul palcoscenico a moderare gli interventi, per un inpensato daiper i. “Unitile tossico“ è, difatti, l’iniziativa ideata dalla Consulta studentesca provinciale in collaborazione con la Prefettura di Lucca, con lo scopo di offrire alle nuove generazioni strumenti per affrontare i problemi, fisici e psichici, delle. "La parola giovane equivale alla parola futuro – dice, a seguito dei ...