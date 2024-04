Call of Duty | Warzone Mobile | i bot sono aumentati dopo l’ultimo aggiornamento

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 9 aprile 2024) La presenza dei bot nei videogiochi multiplayer online è da sempre una delle risorse per gli sviluppatori per riempire le lobby in fase di matchmaking. La presenza di un alto numero di bot, però, oltre che indicativa di una partecipazione non ottimale da parte dei giocatori reali è fastidiosa per coloro che desiderano mettersi davvero alla prova. La questione è tornata alla ribalta recentemente con il lancio diof, prima del quale Activision aveva assicurato che la presenza dei bot sarebbe stata possibile, ma molto limitata. A quanto pare, però, la realtà dei fatti è diversa e i giocatorigià infastiditi dalla situazione che si sta venendo a creare. Il lancio della Stagione 3 dello sparatutto, in contemporanea con quella diof: ...