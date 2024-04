Call of Duty | vecchi capitoli in arrivo su Xbox Game Pass secondo affidabili insider

(Di martedì 9 aprile 2024) L’annuncio del prossimoofi rumor corroborati dall’ssimo Tom Henderson diGaming, dovrebbe avvenire nel corso dell’estate durante l’Showcase di giugno. Sempregli, però,of: Black Ops Gulf War non sarà l’unico annuncio legato al franchise a cui assisteremo in quella sede. Come riporta lo stessoGaming, infatti, diverse indiscrezioni voglionopronta ad annunciare l’ingresso di diversiofdelato nel catalogo del suo servizio in abbonamento. Si tratterebbe di una mossa molto ...

Il miglior loadout per il MORS in Call of Duty : Modern Warfare 3 consente di adattare questo fucile di precisione alle nostre esigenze da cecchini e di potenziarne al massimo le caratteristiche. ... (game-experience)

Il ritorno di Rebirth Island in Call of Duty : Warzone ha portato con sé anche nuovi meta in termini di armi. I pro player non hanno tardato a individuare i migliori loadout con cui dominare il campo ... (game-experience)

La presenza dei bot nei videogiochi multiplayer online è da sempre una delle risorse per gli sviluppatori per riempire le lobby in fase di matchmaking. La presenza di un alto numero di bot, però, ... (game-experience)

Quasi 30.000 cheater bannati in Call of Duty lo scorso fine settimana - Activision afferma che stanno "progredendo su una nuova serie di aggiornamenti di sicurezza e prevedono altre ondate di ban in arrivo".gamereactor

Snapdragon Pro Series: tutti i dettagli sulla competizione mobile più grande al mondo - ESL Faceit Group (EFG) e Qualcomm hanno appena annunciato una roadmap ampliata per l'anno 3 della Snapdragon Pro Series, la più grande lega di esports per mobile multititolo al mondo. Le stagioni 5 e ...corrieredellosport

Call of Duty Warzone Mobile: è polemica per la massiccia presenza di bot nelle lobby - Sembrerebbe che i server di Call of Duty Warzone Mobile siano stati invasi dai bot, scatenando la furia dei fan.everyeye