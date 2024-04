Call of Duty | i cheater vengono bannati in massa | quasi 30 000 nel weekend

(Di martedì 9 aprile 2024) La lotta contro iinofcontinua senza sosta. Mentre i giocatori onesti combattono nelle mappe virtuali dello sparatutto di Activision, gli sviluppatori portano avanti una guerra parallela contro chi cerca di aggirare le regole e vincere con l’inganno. Il sistema di rilevamento deidiof, noto come Ricochet, continua ad agire e ad aggiornarsi per interecettare le nuove strategie degli imbroglioni. Nell’ultimo fine settimana sono statioltre 27.000 account traof: Modern Warfare 3of: Warzone. Team Ricochet ha identificato e bannato più di 27.000 account nelgrazie a una serie di sistemi di rilevamento potenziati. ...

La presenza dei bot nei videogiochi multiplayer online è da sempre una delle risorse per gli sviluppatori per riempire le lobby in fase di matchmaking. La presenza di un alto numero di bot, però, ... (game-experience)

Un ex sviluppatore Activision fa luce su come avrebbe potuto essere il gioco cancellato di Call of Duty : Zombies , live service a sé stante Tra i cimeli del passato di Call of Duty è appena ... (tuttotek)

Call of Duty: ex sviluppatore parla del gioco cancellato Zombies - Un ex sviluppatore Activision fa luce su come avrebbe potuto essere il gioco cancellato di Call of Duty: Zombies, live service a sé stante.tuttotek

Call of Duty Black Ops Gulf War annunciato prima di giugno, tanti COD presto su Game Pass - Secondo alcuni rumor, il nuovo Call of Duty Black Ops Gulf War sarà annunciato prima della Summer Game Fest e di Xbox Showcase a giugno.everyeye

Activision ha bannato 27.000 bari da Call of Duty nel fine settimana e non ha ancora finito - Activision ha bannato oltre 27.000 bari all'interno di Call of Duty nell'ultimo fine settimana e ha spiegato che prevede altre ondate di ban a stretto giro.multiplayer