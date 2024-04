Calciomercato | sirene inglesi per Milik | la posizione della Juve

(Di martedì 9 aprile 2024) Le ultime sul futuro di Arek, attaccante polaccontus, nel mirino di diversi club di Premier League Il recente cambio di agente, con il passaggio a CAA Stellar, potrebbe essere il preludio ad un addio di Arekallantus. La società è infatti molto legata al mercato inglese e l’attaccante non ha

Una qualificazione in Champions League ancora da centrare, la possibilità di conquistare la Coppa Italia, tanta attualità per la Juventus ... (calciomercato)

Arrivano novità sul Calciomercato del Milan , con l’interessamento di alcuni club dell’Arabia Saudita per Ismael Bennacer In questo rush finale della stagione il Milan si giocherà molto. Da una parte ... (dailymilan)

Genoa, pronta la proposta per allontanare Gilardino dalla Fiorentina - Il Genoa insiste su Alberto Gilardino. Dopo essere subentrato in corsa la passata stagione ad Alexander Blessin e aver trascinato il Grifone all`immediato ritorno di.calciomercato

Juventus scatenata: dopo Felipe Anderson ecco Calafiori e poi Zirkzee. Segnali per Thiago Motta - Calciomercato - Dopo Felipe Anderson, gli altri obiettivi di mercato bianconeri si colorano di rosso e di blu, ovvero i colori del Bologna: per la difesa piace ...eurosport

Pillole di Calciomercato: le ultime dal mondo - Visualizzazioni: 206 Al via una nuova rubrica: Pillole di Calciomercato, dedicata alle ultime novità in ambito di Calciomercato a livello mondiale. Ecco le ultime indiscrezioni. Per la nuova rubrica d ...calciostyle