Calciomercato Milan – Sorpresa | l’agente di David è a Milano FOTO

Maxence Lacroix , difensore del Wolfsburg, è obiettivo di Calciomercato del Milan per l'estate. Contratto in scadenza il 30 giugno 2025 (pianetamilan)

Calciomercato Milan , l’alternativa a Joshua Zirkzee per l’attacco arriva dalla Germania : c’è anche Victor Boniface nella lista di Moncada… Il Calciomercato del Milan sta per entrare nel vivo. La ... (dailymilan)

Non solo Zirkzee per il Milan: occhi in Germania per il nuovo 9 - Joshua Zirkzee rimane l’obiettivo numero uno per il Milan per la prossima sessione di Calciomercato. Con il sempre più probabile addio di Giroud, la dirigenza rossonera avrebbe individuato ...footballnews24

Conquista del campionato e passaggio al Milan: svolta in attacco - Conferme su Boniface, finito nel mirino del Milan: il giocatore può arrivare per 40/50 milioni. Il punto della situazione ...milanlive

Costacurta: “E’ dal 2024 che il Milan è cambiata e molto” - Nel corso del consueto appuntamento con Sky Calcio Club, l'ex giocatore oggi opinionista sportivo Alessandro Costacurta ...ilmilanista