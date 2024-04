Calciomercato Milan | l’agente di Mario Hermoso apre ai rossoneri | il suo futuro…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 9 aprile 2024) Uno degli obiettivi in vista del prossimodelsarà un difensore centrale: le parole deldiLa prossima estate si prospetta ricca di emozioni per il, che dovrà muoversi con forza sul mercato. Isono infatti alla ricerca di rinforzi in tutte le zone del campo, dall’attacco fino alla difesa. Tra i nomi seguiti per potenziare la retroguardia rossonera c’è anche quello di, centrale spagnolo classe 1995 dell’Atletico Madrid. Il giocatore è in scadenza di contratto e per questo ilvorrebbe provare a prenderlo a parametro zero. Il Diavolo non è però l’unica squadra interessata: su di lui ci sono anche Inter e Napoli. Intervistato da CN24TV ...