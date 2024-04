Calciomercato Milan | Jonathan David si avvicina | l’indizio dell’agente

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 9 aprile 2024), l’attaccante del Lillesi: ecco l’indizio social del suo agente che fa sperare i tifosi… E se vi dicessimo che il prossimo attaccante delsarà, centravanti canadese, ci credereste? No, non è tutto già fatto, però, c’è un indizio di mercato che fa sognare i tifosi del Diavolo. Nella serata di lunedì 8 Aprile, infatti, Nikos Mavromaras, fondatore e CEO di Axia Sports Management, società che ha in carico la procura dell’attaccante del Lille, era ao. Lo stesso agente ha pubblicato sui suoi canali social una storia con una foto in una nota via del centro del capoluogo lombardo. Una presenza in città che potrebbe, sicuramente, avere delle conseguenze di mercato. Non è un ...