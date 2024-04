Calciomercato Milan – Dove finirà Ouédraogo? Le ultime news dicono che …

(Di martedì 9 aprile 2024) Assan, centrocampista dello Schalke 04 e obiettivo didel, è corteggiato da tante squadre in patria e all'estero

Jonathan David resta un obiettivo di Calciomercato del Milan per la prossima stagione. Il suo agente è a Milan o in queste ore (pianetamilan)

Le ultime sull’interesse del Milan per Victor Bonifice , attaccante nigeriano del Bayer Leverkusen. I dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Milan ... (calcionews24)

Dalla Spagna: il Milan interessato a Dani Ceballos del Real Madrid - Secondo quanto riportato dalla Spagna da Mundo Deportivo, il Milan sarebbe pronta a dare l'assalto a Dani Ceballos nel ...ilmilanista

Il Milan punta la Bundesliga: torna di moda la pista Lacroix - Il Milan aveva avuto i primi contatti con il francese già lo scorso gennaio, ma in estate potrebbe tentare l’affondo. Il contratto in scadenza nel 2025 può giocare in favore del Diavolo, abbassando le ...footballnews24

Arbitro Milan Roma: designato il fischietto del match di Europa League - Calcio ora per ora Sarà il francese Clement Turpin a guidare il derby italiano di Europa League fra Milan e Roma. Con il transalpino saranno presenti gli assistenti Nicolas Danos e Erwan… Leggi ...informazione