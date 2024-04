Calciomercato Milan | disastro Divock Origi al Nottingham Forrest | deciso il suo futuro

(Di martedì 9 aprile 2024) Niente da fare per, che continua a deludere con la maglia del: le ultime novità suldelSono tanti i giocatori delin prestito, da De Ketelaere all’Atalanta fino a Ballo Tourè al Fulham. Tra questi c’è anche, autore fin qui di una stagione da dimenticare con la maglia del. L’attaccante belga non è riuscito a convincere con la maglia della squadra inglese, collezionando soltanto 20 presenze tra tutte le competizioni e appena 1 goal e 1 assist. Numeri terribili che hanno convinto l’allenatore Nuno Espirito Santo a farlo diventare una riserva. Nelle ultime due partiteha giocato appena 42 ...

