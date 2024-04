Calcio serie d La Folgore cade dopo 13 risultati utili di fila Il ko con Desenzano allontana i playoff

(Di martedì 9 aprile 2024) LaCaratese13consecutivi e lo fa in casa contro ilalla quinta vittoria die, a quattro giornate dalla fine, a -4 dalla vetta. Si ferma invece a quota 48 la corsa della, ottava con Casatese e Villa Valle. Isono lontanissimi, a -12. Ro.San.

Al termine di una partita sostanzialmente ribaltata nella sostanza e nella forma, l’ Inter si avvicina ancor più allo scudetto battendo per 1-2 l’ Udinese in trasferta nel lunedì della Serie A ... (oasport)

Toringhese 5 Futsal Massa 8 TORINGHESE: Meoni, Panella, Elazizi, Debdoubi, Trotta, Miragoli, Pisani, Parenti, Marchi. All. Argentieri. Futsal MASSA: Fubiani, Bertipagani, Vignali, Gazzoli, Gab. ... (sport.quotidiano)

SSC Napoli, De Laurentiis festeggia: "Forza Juve...Stabia! Complimenti per la promozione" | FOTO - Ultime notizie Calcio - Juve Stabia promossa in serie B! Bastava un punto e così è stato: la serie B adesso è realtà. La Juve Stabia scintillante si traveste da operaia, esce imbattuta da Benevento (0 ...msn

Tra pali e traverse. Un record negativo - Viola primi in serie A per legni colpiti: sono addirittura 16. Nico in cima alla graduatoria con sei centri poco invidiabili.msn

"Audax Remo Masi: eccellenza e passione nel Calcio amatoriale della Valdisieve" - L'Audax Remo Masi è una squadra di Calcio amatoriale di successo nella Valdisieve, con obiettivo di mantenere la serie A1 Aics e promuovere l'inclusione e il divertimento nello sport.lanazione