Calcio italiano sotto shock | calciatori aggrediti dai propri tifosi a sprangate | i dettagli

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di martedì 9 aprile 2024) Assurdo quanto successo ad i giocatori di un club. Isono statidai. Altronel mondo del, l’ennesimo dell’ultimo periodo. Prima la questione Fenerbache ha toccato quasi tutti i media europei e non, soprattutto per quanto successo durante l’aggressione in campo. Aggressione avvenuta nella sfida contro il Trabznospor, dopo che alcuni ultras del club di Trebisonda avevano invaso il campo per attaccare i giocatori del Fenerbache. Da qui è nata la protesta della società di Istanbul, sfociata nel brutto spettacolo in Supercoppa di Turchia. Tuttavia questa volta l’episodio incriminato, perché di questo si tratta, arriva dal Bel Paese. Infatti alcuni giocatori del Crotone sono statida un ...