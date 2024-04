Calcio Intitolato a Nicola Saccinto lo stadio di Corinaldo

(Di martedì 9 aprile 2024) Presenti oltre alla famiglia i vertici delnon solo regionale, 9 Aprile 2024 – Domenica pomeriggio 7 aprile è stato ufficialmentelodel Borgo di. Erano presenti tra gli altri la famiglia, l’amministrazione comunale, la società calcistica locale militante in Seconda Categoria, il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, il Coni Marche col massimo dirigente Fabio Luna, quello della Lnd Giancarlo Abete, della Figc Marche Ivo Panichi, Aiac Ancona (Associazione Italiana Allenatori) col presidente Paolo Giampaoli e il vice Francesco Baldarelli in rappresentanza del presidente regionale Gianluca Dottori, assente per motivi familiari. L’avvocato Pierluigi Vossi dell’Aiac ...

REPUBBLICA - Ora ADL non vuole più il Maradona, ma costruire un nuovo stadio a Bagnoli - La Repubblica ha commentato le parole di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, in merito al voler costruire un nuovo stadio a Bagnoli, lasciando il Diego Armando Maradona: "Verba volant, d’acc ...napolimagazine

De Laurentiis per vent’anni ha voluto il Maradona, ora che può averlo non lo vuole più (Repubblica) - Il conto delle volte in cui De Laurentiis aveva chiesto la gestione in esclusiva dello stadio Maradona è lungo quasi come il ventennio ...ilnapolista

Area verde intitolata a Lorenzo Cerofolini. Taglio del nastro per la zona sportiva - A Arezzo è stato Intitolato un campetto da Calcio in memoria di Lorenzo Cerofolini, giovane atleta scomparso. La cerimonia ha visto anche l'inaugurazione di una struttura ginnica dedicata al calisthen ...lanazione