Calcio | giudice | supplemento di indagini su Mancini e bandiera derby

(Di martedì 9 aprile 2024) Roma, 9 apr. (askanews) – IlSportivo della Serie A ha chiesto alla Procura della Figc una relazione in merito al comportamento di Gianlucaal termine dell’ultimo: il difensore giallorosso, nel post di Roma-Lazio, aveva sventolato unalaziale con raffigurato sopra un topo. Nel comunicato diffuso da Gerardo Mastrandrea, ilha sottolineato che la competenza a decidere sul caso è sua. Contestualmente, ilSportivo ha chiesto undiper i cori sia dei tifosi laziali sia di quelli romanisti. Per il difensore della Roma, a questo punto, è ancora possibile una sanzione, che può andare dall’ammenda alla squalifica, in funzione della gravità rilevata. “Ilsportivo – ...

Per i fatti violenti in Curva Nord il Perugia paga mille euro di multa . Il giudice sportivo si è espresso su quanto accaduto durante la gara Perugia -Pineto di sabato e ha sanziona to il club "per i ... (lanazione)

Si tratta di Coulibaly e Gomes (Palermo), Barbieri (Pisa), Bellemo (Como), Bertagnoli (Brescia) e Manconi (Modena). MILANO - Sono sei, tutti per un turno , i calciatori squalificati dal Giudice ... (ilgiornaleditalia)

Sotto la lente di ingrandimento i cori delle tifo Serie e il comportamento di Mancini ROMA - Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, in merito ai cori di discriminazione razziale e religiosa ... (ilgiornaleditalia)

giudice sportivo: una giornata a Krstovic. Squalificati Pavard, Lautaro e altri 8. Multe per Roma e Lazio - Undici giocatori sono stati fermati per una giornata dal giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 31/a giornata. Tra i calciatori espulsi, un turno di stop ...informazione

Roma-Lazio, ecco la decisione del giudice Sportivo - Il giudice Sportivo ha appena reso nota la sua richiesta alla Procura Figc di fornirgli una relazione sull’episodio di fine gara che riguarda la ‘bandiera’ sventolata da Gianluca Mancini. Lo stesso Gi ...calciocasteddu

Serie A, giudice Sportivo: 11 squalificati per un turno, Ngonge salta il Frosinone - CALDIROLA Luca (Monza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). DE ROON Marten Elco (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un ...tuttonapoli