Calcio giovanile Tripletta di Marfella | la Juniores vola

(Di martedì 9 aprile 2024) Ecco i risultati del settoredel Forlì nello scorso fine settimana. La squadra, terza, ha vinto 6-2 con l’Aglianese: a segno(3), Boschi (2), Tshomi. Classifica: Piacenza 66; Ravenna 57; Forlì 56; Imolese 50; Corticella 49; Pistoiese 46; Carpi 41; Progresso 40; Borgo San Donnino 37; Prato 36; Lentigione, Victor San Marino 26; United Riccione 25; Sammaurese 22; Aglianese 18; Mezzolara 17. Prossimo turno: Carpi-Forlì. Netta vittoria degli Under 17, 7-0 con la Sanmichelese con le reti di Pazzi (2), Dal Monte (2), Shyti, Branchetti e Argnani. In classifica i baby biancorossi guidano con 73 punti davanti a Piacenza 66 e Reggio 56. Prossimo turno: Sanpaimola-Forlì. Sconfitta interna (0-1) dell’Under 16, terza, con l’Imolese, mentre gli Under 15 hanno vinto 1-2 sull’Osteria Grande grazie alla doppietta di ...

Area verde intitolata a Lorenzo Cerofolini. Taglio del nastro per la zona sportiva - A Arezzo è stato intitolato un campetto da Calcio in memoria di Lorenzo Cerofolini, giovane atleta scomparso. La cerimonia ha visto anche l'inaugurazione di una struttura ginnica dedicata al calisthen ...lanazione

Accordo tra Viaccia e Tau. Le società fanno squadra - Viaccia e Tau Calcio decidono di collaborare in ambito di settore giovanile, scuola Calcio e prima squadra. Questo è il frutto del percorso di affiliazione che vede il sodalizio del presidente Gianni ...lanazione

Non vedenti: sul campo vince l’«istinto del gol» - CREMA - Il calcetto per non vedenti, lo sport inclusivo, quello che fa bene al fisico e all’anima. Il centro giovanile San Luigi, dove si allena e tiene i propri stage la Nazionale dei non vedenti, ha ...laprovinciacr