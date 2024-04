Calcio Giovanile | Romaiano retrocede | Fornacette affonda

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 aprile 2024) Pisa 9 aprile 2024 – Tempo di verdetti nei campionati giovanili regionali toscani con la stagione che volge al termine. Juniores Nazionale. Mobilieri Ponsacco travolti 5 – 0 sul campo dell’Aquila Montevarchi, mentre il Cenaia è sconfitto in casa 1 – 2 dal Livorno secondo in classifica. Partenza sprint degli amaranto in vantaggio 0 – 2 dopo nove minuti, e Cenaia che reagisce ma non pareggia.Juniores regionali Elite. Allo Stadio ‘Matteoli’ finisce in parità (1 – 1) il derby tra i padroni di casa del Fratres Perignano e gli ospiti del San Giuliano. Perignano sempre in testa alla classifica con tre punti di vantaggio a tre giornate dalla fine, San Giuliano in piena lotta per evitare la retrocessione.invece ilsconfitto in casa per 1 – 2 nello scontro diretto contro l’Arezzo Academy: una sconfitta pesantissima che costringerà la ...