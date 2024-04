Calcio Giovanile | Forcoli campione | Urbino e Pisa Ovest verso la vittoria

(Di martedì 9 aprile 2024)9 aprile 2024 – Risultati importanti nei campionati provinciali per le squadrene impegnate anche nelle province di Lucca e Livorno.Lene a Lucca. Nella categoria Juniores, il Ponte delle Origini vince 0 – 3 sul campo del San Macario Oltreserchio, mentre il Ponsacco è travolto 6 – 0 dalle Valle di Ottavo seconda. Vittorie interne per Castelfranco eValdera: i primi piegano 3 – 2 la Folgore Segromigno, mentre i secondi superano 2 – 1 il Castelnuovo Garfagnana. La Pecciolese cade in casa, battuta dal Vorno 0 – 2. Nella categoria Allievi il Perignano vince ancora, la sua quattordicesima partita: 1 – 0 ai Grifoni. Il Migliarino Vecchiano non va oltre lo 0 – 0 contro il Polo Lucchese terzultimo. Nella categoria Giovanissimi B il Monteserra si aggiudica il girone intermedio nonostante lo 0 – 3 ...

