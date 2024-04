Calcio eccellenza Leon | si complica il sogno promozione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Potrebbero finire nella prima calda domenica dell’anno le speranze didiretta in serie D dellabattuta in casa di misura dalla Cisanese subendo addirittura quattro reti dai bergamaschi. E se l’attacco orange è il secondo più prolifico del campionato, la gara di domenica allaArena ha messo a nudo ancora una volta i grandi problemi per quanto riguarda la fase difensiva. Con i quattro della Cisanese, laha subito 38 gol, un po’ troppi se si vuole vincere un girone di. Davanti non sbagliano, la Nuova Sondrio soffre ma sbanca il campo dell’Arcellasco, resta in testa staccando di cinque lunghezze la squadra di Joelson, quarta e superata anche dall’Altabrianza in una domenica in cui hanno vinto tutte le competitor, Mapello incluso che resta a -1 dai valtellinesi. E ...