Calcio a 5 Serie B | C1 e C2 | risultati e marcatori delle partite tra il 5 e il 6 aprile

(Di martedì 9 aprile 2024) L’Audax a un passo dal sogno A2, si salva il Corinaldo. Sfuma la promozione diretta in B per lo Jesi, in finale play-off. InC2 ci saranno ben tre spareggi, tra cui quello promozione tra Amici del Centro Sportivo e Chiaravalle. Definito il programma di play-off e play-out VALLESINA, 92024 – Non ci sono dubbi: è stato un fine settimana intenso quello che ha vissuto ila 5 marchigiano traB, C1 e C2. Nelle gare tra venerdì 5 e sabato 6, infatti, a livello regionale è terminata la regular season, mentre nel campionato di terza divisione nazionale si è giocata la penultima giornata. L’Audax, in B, continua a sognare la promozione in A2, mantenendo il +1 di vantaggio sul Grifoni alla vigilia dell’ultima giornata. In C1 si infrange momentaneamente, invece, il sogno dello ...