CALCIO A 5 Italgronda | brutto scivolone col Bagnolo

(Di martedì 9 aprile 2024) Una sconfitta che complica il finale di stagione per l’Futsal Prato, che ha perso 4-6 sul campo degli emiliani delin Piano e si è fatta riagganciare al secondo posto dal Boca Livorno, vincente per 7-1 sull’Arpi Nova. Peccato perché a una sola giornata dalla conclusione della regular season di serie B, la squadra allenata da Zudetich rischia di mettere in discussione una posizione di classifica che sembrava salda e che invece ora è in bilico, attaccata anche dalla Mattagnanese, quarta, tornata ad una sola lunghezza di ritardo dopo aver battuto 4-2 il Levante. Tutto si deciderà sabato, quando si giocherà l’ultima giornata che ha in programmaFutsal-Vigor Fucecchio, Levante-Boca Livorno e Pontedera-Mattagnanese. C’è grande amarezza fra i pratesi, perché colavevano chiuso il primo ...

