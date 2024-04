Calcio a 5 In Serie C2 centrato l’obiettivo playoff Futsal | prova di forza Puglione dà spettacolo

(Di martedì 9 aprile 2024) Toringhese 5Massa 8 TORINGHESE: Meoni, Panella, Elazizi, Debdoubi, Trotta, Miragoli, Pisani, Parenti, Marchi. All. Argentieri.MASSA: Fubiani, Bertipagani, Vignali, Gazzoli, Gab. Mussi,, Francini, Carrozzo, Gio. Mussi, Sarno, Mat. Fruzzetti, Man. Fruzzetti. All. Aliboni. Arbitro: Costa di Viareggio. Marcatori:3 (FM), Francini 2 (FM), Gazzoli 2 (FM), Carrozzo (FM), Pisani 2 (T), Debdoubi 2 (T), Panella (T). LUCCA – Missione compiuta per ilMassa che per il secondo anno consecutivo centra. Battendo la Toringhese i ragazzi del coach Giacomo Aliboni hanno chiuso la regular season come migliore sesta dei tre gironi diC2 e il 3 maggio affronteranno in gara secca in trasferta la ...

