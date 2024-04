Caira | “Vedrei bene Lukaku e Conte al Napoli…su Zaniolo…”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 9 aprile 2024): “Zaniolo ha potenzialità importanti, da grande calciatore. Diciamo che ancora lo aspettiamo. Al di là di alcune prestazioni che magari rubano l’occhio, una continuità questo ragazzo non l’ha mai avuta” A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Stefano, ex direttore sportivo della Roma ed ex procuratore di Francesco Totti. Queste le sue dichiarazioni: Uno dei nomi accostato al Napoli e alla Juventus è quello di Nicolò Zaniolo. Secondopuò essere utile alla causa Napoli? “Zaniolo ha potenzialità importanti, da grande calciatore. Diciamo che ancora lo aspettiamo. Al di là di alcune prestazioni che magari rubano l’occhio, una continuità questo ragazzo non l’ha mai avuta. È arrivato ad una età matura, vedremo. Per quanto fatto vedere sino ad oggi, non ultimo questo ...