Cade | travolto da un camion Grave ciclista

(Di martedì 9 aprile 2024) È in gravi condizioni, ma non risulterebbe in pericolo di vita, ildi 77 anni investito da unieri mattina a Molteno. L’incidente è avvenuto alle 9.30 sulla provinciale, nel tratto di via De Gasperi, dove il pensionato, residente a Oggiono, pare sia caduto a terra da solo. Poi è statoda un. L’urto è stato violentissimo, le gravi conseguenze subito evidenti ai soccorritori. Il personale sanitario dell’ambulanza del 118, arrivata in posto assieme all’automedica, ha fatto intervenire l’elisoccorso. L’uomo è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza, dove è ricoverato con prognosi riservata. Intanto i carabinieri stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto. Un altro soccorso è avvenuto ieri mezzogiorno a Perledo, in una zona impervia dove, su richiesta del 118, il comando ...

