Busto Arsizio | scomparsa da lunedì Dayana Martinez | ha 12 anni I genitori | “Siamo disperati | aiutateci”

(Di martedì 9 aprile 2024) Una ragazzina di 12, in provincia di Varese. Si chiamamattina è uscita da casa sua, nel quartiere di Sacconago, per andare a scuola all’Istituto Galilei. Ma lì non è mai arrivata e da quel momento di lei si è persa ogni traccia. Non appena si sono accorti della, ihanno presentato denuncia ai carabinieri. Da più di 24 ore sono in corso le ricerche che forze dell’ordine, familiari, amici edei compagni hanno avviato anche attraverso i social media. “”, hanno detto il padre e la madre della dodicenne. “Abbiamo passato tutto il giorno e la notte a cercarla senza esito. ...

