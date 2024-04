Bundu e Palagi | Quando il personale del Comune vince in tribunale la politica perde

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 aprile 2024) "Ilha dato ragione ad alcuni lavoratori della Municipale. Si tratta di una vicenda legale di credito orario, sul piano tecnico. C’è però quello politico, sempre eluso dalla giunta e dalla maggioranza. Chi lavora per l’ente non dovrebbe ricorrere alle vie legali per tutelarsi e difendere la propria dignità" dichiarano Dmitrije Antonelladi Sinistra Progetto. E aggiungono: "Abbiamo spesso chiesto cambi di atteggiamento. Lo hanno fatto anche Rsu e sindacati. Ci dispiace non si voglia fare una riflessione su come evitare che di nuovo si possano ripetere situazioni generali e ci stupisce con quanta tranquillità l’assessora alci abbia detto che va tutto bene. Infatti abbiamo votato un debito fuori bilancio".