Bufera per i 13 dipendenti Sieco | La mancata assunzione diretta? Dovuta solo a regole da rispettare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 aprile 2024) "Riteniamo del tutto prive di fondamento e non conformi alledi correttezza, oltre che profondamente lesive dell’immagine della nostra società, le affermazioni chesta diffondendo, a mezzo stampa, in merito alla questione dei lavoratori". Così Amga prende le distanze da quanto sta emergendo in queste ore sulla questione delladei 13 lavoratori, da parte di Aemme Linea Ambiente. Dal primo di maggio infatti Ala sarà il nuovo gestore del servizio d’Igiene Urbana sul territorio di Castellanza. "La decisione, da parte nostra, di non procedere con l’deidiche prestano servizio sul territorio di Castellanza, risponde unicamente alla ...