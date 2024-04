Bruno Valensise è il nuovo direttore dell’Aisi Il ritratto

(Di martedì 9 aprile 2024), romano, 53 anni compiuti lo scorso 29 dicembre, il(con decorrenza da venerdì 19 aprile). Per lui è un ritorno a casa, visto che ha iniziato la sua carriera nei servizi segreti italiani nel Sisde, il predecessore. Succede al prefetto Mario Parente, generale dei Carabinieri, che andrà in pensione nelle prossime settimane a 66 anni, di cui gli ultimi 8 passati al timone del servizio interno. L’arrivo, o meglio il ritorno, dia piazza Zama rappresenta una novità: infatti, da quando il Sisde è diventato Aisi con la riforma del 2007, a parte l’iniziale direzione del poliziotto Franco Gabrielli durata un anno, la guida dell’agenzia interna è sempre stata nelle mani di un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri. IL ...

