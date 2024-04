Bruce Springsteen torna a San Siro a giugno | i fan gli preparano una sorpresa da oltre 10mila euro

(Di martedì 9 aprile 2024) C’è grande attesa per il ritorno diallo stadio Sanl’1 e il 3. Più di tutti i fan irriducibili del Boss contano i giorni e i minuti tanto da aver preparato una grande. Attraverso il sito crowdfunding e sotto la voce “Our Love Is Real – Coreografia San2024” è possibile fare una donazione per finanziare la “coreografia” e scenografia da ricreare sulla platea alta davanti al palco. Non è la prima volta che i fan organizzano tale iniziativa ed è già accaduto nel 2013 e nel 2016. “Insieme potremo creare a Sanuna nuova connessione indimenticabile tra, la E Street Band, lo Stadio più iconico del mondo e il suo pubblico!”, recita lo slogan della raccolta che è arrivata – al 9 aprile – a 10.815.000 ...

Un gesto da “Boss” quello di Bruce Springsteen che, durante un concerto a San Francisco, ha firma to la giustificazione a una ragazzina che non era andata a scuola per assistere al suo show. ... (ilfattoquotidiano)

Sarà 20th Century Studios a finanziare e distribuire il progetto Deliver Me From Nowhere , il film con star Jeremy Allen White sulla realizzazione dell'album Nebraska di Bruce Springsteen . 20th ... (movieplayer)

Milano, 9 aprile 2024 – Al Concerto Come a un derby o una partita di Champions League. Se siamo abituati alle coreografie delle curve in occasione dei match calcistici più importanti, siamo di ... (ilgiorno)

I fan di Springsteen raccolgono oltre 10mila euro per realizzare la coreografia - Sabato 1 Giugno lo stadio di San Siro vibrerà grazie all’energia travolgente di Bruce Springsteen & The E Street Band e i fan del cantante, dopo le esperienze del 2013 e del 2016, sono pronti a realiz ...radiowebitalia

Bruce Springsteen a Milano, perché i fan hanno raccolto 10 mila euro per il concerto a San Siro - I fan di Bruce Springsteen hanno raccolto 10mila euro per il concerto allo stadio San Siro di Milano previsto per il prossimo 1° giugno ...milano.cityrumors

Concerto di Bruce Springsteen a San Siro: i fan preparano la coreografia. Come partecipare - Milano, 9 aprile 2024 – Al concerto come a un derby o una partita di Champions League. Se siamo abituati alle coreografie delle curve in occasione dei match calcistici più importanti, siamo di fronte ...ilgiorno