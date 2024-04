Brexit | tetto minimo di 38 | 700 sterline per lavorare in Inghilterra

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 9 aprile 2024) Londra, la vivace capitale britannica, da sempre attrattiva per numerosi lavoratori provenienti da tutto il mondo, sta diventando un luogo sempre più difficile da raggiungere e da chiamare casa. Dallo scorso 1 aprile, è entrata in vigore una normativa che prevede una stretta tutti coloro che vogliano vivere enel Regno Unito. Il paese ha infatti recentemente introdotto regole più severe sui visti lavorativi per stranieri, con conseguenze significative per i non britannici senza permesso di lavoro. Queste misure colpiranno duramente i lavoratori dall’estero, compresi molti giovani europei, inclusi gli italiani, che precedentemente potevanonel Regno Unito senza particolari restrizioni. C’è undi salario richiesto A partire da aprile, il salariorichiesto per ...