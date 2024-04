Breve saluto tra Schlein e Conte a un convegno sul clima

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 9 aprile 2024) AGI - Come va? "Sempre bene", assicura Elly. "C'è stata una stretta di mano...", sottolinea Giuseppe. È questo il 'siparietto' con i giornalisti tra la segretaria Pd e il presidente M5s alla fine delalla Camera che li ha vistimente insieme sul palco, al momento delle conclusioni, in giorni segnati da forti tensioni tra i due leader per la rottura del campo largo in Puglia. Il tempo di una stretta di mano, appunto, 'fermata' da fotografi e telecamere, poi i due leader politici, arrivati in momenti diversi dell'evento, se ne sono andati in direzioni diverse, conche aggiunge solo: "Mi impegno a non dichiarare".