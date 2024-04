Bretella “salva Chiavicone“ | Negata dalla Provincia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 aprile 2024) "Non sono io a non aver voluto la tangenziale, sono decisioni delladi Lodi". Accusata dall’opposizione, di aver vanificato la possibilità di fare avere una tangenziale a Santo Stefano, per mettere in sicurezza la trafficata località, la sindaca Marinella Testolina (foto) replica così. Per i gruppi “Uniti per Santo Stefano“ e “Ascolto e partecipazione“, (che hanno promosso un sit-in con cartelli ale avviato una petizione), "sarebbe stata tradita la mozione, votata all’unanimità nel 2022, che impegnava il sindaco a chiedere alladi Lodi l’inserimento, nel nuovo Piano Territoriale di Coordinamentole, di unadi collegamento tra lale 116 e lale 145: un cilometro di strada ...