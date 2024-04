Brescia | Verdi in rivolta contro la candidatura dell’ingegnere che “difende” il nucleare | “Scelta in conflitto con i nostri principi”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Laalle elezioni europee di Giovanni Mori, giovane ingegnere ambientale e già portavoce dei Fridays for future, rischia di far scoppiare l’alleanza trae Sinistra italiana a. Il motivo? Le sue posizioni sull’energia. I co-portavoce provinciali di Europa Verde, Salvatore Fierro ed Elisa Minelli, insieme a Cesare Giovanardi dell’esecutivo regionale, hanno scritto una letteralapresa dal partito a Roma, contestando le valutazioni espresse da Mori su uno dei temi considerati cruciali dalla galassia ambientalista. “La federazione di Europa Verde-non era al corrente di questadella Direzione nazionale e non condivide ladi Mori (tra l’altro ...