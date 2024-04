Brescia | in 4 lanciano vernice rossa contro sede Leonardo | ' Palestina libera'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Milano, 9 apr. (Adnkronos) - Quattro persone aderenti alle campagne die Ultima Generazione hanno lanciatolavabile color sangueunaed esponendo uno striscione con scritto ''. E' accaduto questo pomeriggio intorno alle 16. Il movimento Ultima Generazione ha diffuso una nota, nella quale spiega di aver voluto partecipare a questa azione per chiedere che i soldi destinati alle armi possano essere investiti in un fondo riparazione in supporto ai cittadini italiani in caso di disastri naturali: "La nostra richiesta -spiegano- è di un fondo riparazione preventivo, permanente e partecipato da prevedere annualmente nel bilancio dello Stato. I soldi dovranno essere ...