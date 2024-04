Brennero | proseguono proteste Coldiretti

(Di martedì 9 aprile 2024) 10.50per il secondo giorno lecontro il"fake Italy" al. Gli agricoltori sono al valico per seguire i controlli a campione da parte delle forze dell'ordine, sulle merci che vi transitano ogni giorno. Tonnellate di patate entrano dai valichi e poi sono riconfezionate con un nastrino tricolore;prosciutti dalla Polonia e uova non etichettate dai Paesi dell'Est. Di fatto concorrenza sleale, visto che si importano prodotti coltivati con fitofarmaci vietati in Italia.

Dal Brennero Coldiretti lancia la black list dei prodotti alimentari pericolosi - Frutta e verdura stranieri in testa alla classifica. 6 su 10 sono extra Ue. Al secondo posto c’è il pesce, con 107 segnalazioni nel 2023 ...rainews

Gli agricoltori romagnoli protestano al Brennero contro i prodotti stranieri ad alto rischio per la salute - Brennero. Nell’ultimo anno è scoppiato in Italia oltre un allarme alimentare al giorno con ben 422 allerte che hanno riguardato prodotti stranieri ...corriereromagna

10mila agricoltori Coldiretti al Brennero per fermare il “fake in Italy” - Obiettivo: un milione di firme per dire basta ai cibi importati camuffati come italiani e per difendere la salute dei cittadini, nonché il reddito degli ...gazzettadasti