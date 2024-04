Brennero | due rotatorie per eliminare il semaforo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 aprile 2024) San Giuliano Terme, 9 aprile 2024 - La giunta del Comune di San Giuliano Terme ha deliberato una proposta per la realizzazione di dueall'intersezione tra la strada statale dell'Abetone e dele via delle Sorgenti (la provinciale del lungomonte). L'incrocio semaforico ai lembi del centro abitato del capoluogo sangiulianese è una delle maggiori arterie di traffico dell'area pisana caratterizzata da un massiccio attraversamento veicolare tra chi si sposta da e verso Pisa, Lucca e buona parte delle aree del comune di San Giuliano Terme e dei territori a nord. L'ipotesi progettuale prevede la realizzazione di duee di percorsi che terranno conto della particolarità del tratto, caratterizzato dalla presenza del fosso del Mulino che ovviamente riceverà tutte le attenzioni possibili per evitare alterazioni.“Con ...