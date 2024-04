Bot | asta il 10 aprile 2024 per i nuovi titoli di Stato a 1 anno | come acquistarli

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 9 aprile 2024) Mercoledì 10si apre l’per iBot a unper un importo complessivo pari a 8 miliardi di euro. Si tratta di uno degli strumenti di investimento più gettonati dai piccoli risparmiatori italiani, e non solo, grazie agli scarsi rischi e alla scadenza ravvicinata. L’annuncio della nuova emissione èfatto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il calendario delle aste diQuesto il calendario della collocazione,specificato dalla comunicazione del Mef: il termine per la prenotazione da parte del pubblico è fissato al 9, mentre il 10alle 11:00 è fissato il termine per la presentazione delle domande in. L’11alle 15:30 ...