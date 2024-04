Borse europee in calo | a Milano pesante Amplifon Oro tocca nuovo record oltre 2 380 dollari

(Di martedì 9 aprile 2024) A Piazza Affari corre Fincantieri dopo la maxi commessa in Usa. In Asia prevale il segno più: investitori ottimisti sulle prospettive del comparto dei chip. L’oromassimo storico2.380l’oncia. Euro/dollaro stabile a 1,085. Torna a salire il prezzo del petrolio, spread ancora in discesa a 134 punti

Milano , 5 apr. (Adnkronos) – Chiusura in deciso calo per le principali Borse europee , con Milano che scivola a 34.010 punti lasciando sul terreno l’1,29%. Sostanzialmente analoghi i livelli di ... (calcioweb.eu)

Pubblicato il 5 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Chiusura in deciso calo per le principali Borse europee , con Milano che scivola a 34.010 punti lasciando sul terreno l'1,29%. Sostanzialmente analoghi i ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – Chiusura in deciso calo per le principali Borse europee , con Milano che scivola a 34.010 punti lasciando sul terreno l'1,29%. Sostanzialmente analoghi i livelli di Parigi (-1,11%) e ... (webmagazine24)

Borse Europa in ribasso in vista decisione Bce - (Reuters) - Le Borse europee scivolano in vista dei dati sull'inflazione statunitense di questa settimana e della decisione di politica monetaria della Banca centrale europea. Alle 11,25 l'indice ...it.investing

Borsa: Milano e l'Europa in calo, occhi sull'inflazione Usa - Borse europee in rosso nella prima parte della mattinata in attesa del dato sull'inflazione americana a marzo, con l'indice dei prezzi al consumo che, nelle previsioni degli economisti, dovrebbe salir ...ansa

Mercati europei deboli assieme a Piazza Affari - Le foto presenti su www.teleborsa.it sono di pubblico dominio o soggette a licenza di pubblicazione in concessione a Teleborsa. Chiunque ritenesse che la pubblicazione di un'immagine leda diritti di ...teleborsa