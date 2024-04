Borse | difesa Ue sotto il fuoco delle vendite Oro tocca nuovo record oltre 2 380 $

(Di martedì 9 aprile 2024) Sul Ftse Mib (-1%) tonfo di Leonardo, bene Diasorin in scia ai buoni conti del competitor francese BioMerieux. Euro poco mosso sul dollaro, frena invece il petrolio

Borsa: difesa Ue sotto il fuoco delle vendite, Milano in trincea chiude a -1% - Realizzi anche su Leonardo che arriva a perdere quasi il 9% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 apr - Si chiude con un netto rosso quella che ...ilsole24ore

