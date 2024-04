(Di martedì 9 aprile 2024) Ladiavvia gli scambi in, trainata dal settore della tecnologia e in attesa dei dati dall'inflazione negli Stati Uniti. Inil Nikkei segna un progresso dello 0,48% a quota 39.536,09, con un guadagno di 189 punti. Sul fronte dei cambi la progressiva svalutazione dello yen, a 151,80 sul dollaro, porta nuovamente il ministro delle Finanze giapponese Shunichi Suzuki a minacciare verbalmente un intervento diretto sul mercato; la divisa nipponica si deprezza anche sull'euro, a 164,90.

Seduta negativa sui listini Asia tici in scia al passo indietro fatto giovedì da Wall Street. L'incertezza sulla tempistica dei tagli ai tassi di interesse - in attesa oggi dei dati sul mercato del ... (quotidiano)

Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,48%) - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in rialzo, trainata dal settore della tecnologia e in attesa dei dati dall'inflazione negli Stati Uniti. In apertura il Nikkei segna un progresso dello 0,48% a quota ...ansa

Borsa 8 aprile: listini in rialzo in attesa di inflazione Usa e Bce. A Milano riflettori su Tim che smentisce Merlyn. Per l’oro nuovo record - Gli occhi degli investitori sono già concentrati sull'inflazione Usa di mercoledì e sulla riunione della Bce di giovedì. Milano tra le migliori, in calo il petrolio, sale il rendimento sul Btp decenna ...firstonline.info

Immobiliare cinese ancora sotto pressione, a rischio ora il gruppo Shimao - Avvio all’insegna della prudenza per i principali listini del Vecchio Continente, con gli investitori che attendono il dato sull’inflazione Usa. In Cina una banca statale chiede la liquidazione del ...it.benzinga