Borsa | Milano scivola con l' Europa | male Leonardo e Iveco

(Di martedì 9 aprile 2024) Giornata nervosa e alla fine negativa per le Borse europee e per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha concluso in ribasso dell'1,08% a 33.946 punti, l'Ftse All share in calo dell'1,07% a quota 36.138. Nel Vecchio continente il listino peggiore è stato quello di Francoforte, che ha chiuso in ribasso dell'1,2%, con Madrid negativa dello 0,9% e Parigi dello 0,8%. Più caute Amsterdam (-0,4%) e Londra, che ha chiuso con una limatura dello 0,1%. Gli operatori stanno chiaramente attendendo l'ormai prossimo dato sull'inflazione statunitense, che orienterà le scelte della Federal reserve sull'abbassamento dei tassi. In questo clima, lo Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni è rimasto piatto a 137 punti base con il rendimento del prodotto del Tesoro al 3,74%. Gas invece in ribasso sul mercato di Amsterdam del 2% a 27,3 euro al Megawattora. L'oro è salito fino ai 2.384 dollari l'oncia, mentre il ...