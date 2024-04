Avvio in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in ribasso dello 0,11% a 34.227 punti. (quotidiano)

Borsa: Milano apre in lieve calo (-0,11%) - Avvio in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in ribasso dello 0,11% a 34.227 punti.quotidiano

Borsa: Europa verso avvio in calo, sale attesa per inflazione Usa e Bce - Oro vicino al massimo storico, 2.364 dollari oncia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 apr - Le Borse europee si apprestano ad avviare la ...ilsole24ore

Reti in Borsa: Azimut rialza la testa - Seduta, quella archiviata ieri a Piazza Affari, all’insegna dei rialzi per tutti i big del rispamrio gestito quotati sul listino milanese. Nel dettaglio, a registare la miglior performance borsistica ...bluerating