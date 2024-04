Borsa | l' Europa peggiora verso la chiusura | Milano -1 | 2%

(Di martedì 9 aprile 2024) Prosegue la giornata nervosa degli indici azionari del Vecchio continente, che si avvicinano alla conclusione della seduta in generale calo dopo aver rivisto la parità. Complice ilmento del clima a Wall street, la corrente di vendite ha reso ladi Francoforte la più pesante con un ribasso dell'1,3%, seguita dache cede l'1,2%. Il listino meno pessimista è quello di Londra, che registra un calo dello 0,3%. In calo i rendimenti dei titoli di Stato europei, con il Btp al 3,74% e lo spread nei confronti della Germania in tenuta a quota 138. Euro calmo a 1,08 contro il dollaro.

Le Borse europee accentuano i cali a metà seduta in attesa del dato sull'inflazione americana di marzo che verrà reso noto domani nel primo pomeriggio e che sarà cruciale per tenere vive le speranze ... (quotidiano)

