Borsa | l' Asia in rialzo in attesa dell' inflazione americana

(Di martedì 9 aprile 2024) Prevale il segno più sulle Borsetiche nel giorno'attesissimo dato sull', dal cui andamento sono attese utili indicazioni su quella che sarà la traiettoria dei tassia Fed. Tokyo avanzao 0,9%, Hong Kongo 0,8%, Shenzhen e Sydneyo 0,4% mentre Shanghai cede lo 0,2% e Seul lo 0,4%. In modestoi future americani mentre cedono lo 0,2% quelli sull'Euro Stoxx 50. Gli economisti prevedono che a marzo i prezzi negli Usa saliranno del 3,4%, in ripresa dal 3,2% di febbraio. In serata altri spunti sui tassi arriveranno dalla pubblicazione dei verbalia riunionea Fedo scorso 20 marzo. Poco mossi i titoli di Stato, con i Treasury ...

