Borsa | Hong Kong positiva | apre a +0 | 52%

(Di martedì 9 aprile 2024) Ladila seduta in territorio positivo, sulle attese dei dati macroeconomici di Cina e Usa relativi alla dinamica dei prezzi in programma nel corso della settimana: l'indice Hang Seng segna nelle prime battute un rialzo dello 0,52%, a 16.819,18 punti. L'indice Composite di Shanghai cede invece nelle battute iniziali lo 0,08% a 3.044,61 punti, mentre quello di Shenzhen perde lo 0,11% a quota 1.734,57.

Shimao crolla in Borsa, continua la crisi del mercato immobiliare cinese - Shimao, colosso immobiliare cinese, crolla in Borsa dopo l’avvio di una procedura di liquidazione a suo carico e tocca i minimi storici.quifinanza

Cina, borse in calo a Shanghai e Shenzhen - Le azioni cinesi hanno registrato un calo in un contesto di mercati asiatici misti, con particolare attenzione al settore immobiliare in crisi. Le preoccupazioni sono state alimentate dalla situazione ...finanzaonline