Borsa | Europa giù in attesa dei prezzi Usa | Francoforte -1%

(Di martedì 9 aprile 2024) Le Borse europee accentuano i cali a metà seduta indel dato sull'inflazione americana di marzo che verrà reso noto domani nel primo pomeriggio e che sarà cruciale per tenere vive le speranze di un taglio dei tassi da parte della Fed in estate.cede l'1%, Milano e Parigi lo 0,8%, Madrid lo 0,5%, Londra lo 0,02% mentre anche a New York i future virano in ribasso. In calo, invece, i rendimenti dei titoli di Stato, con quello del Btp decennale in flessione di sei punti base, al 3,75%, mentre lo spread con il Bund lima a 136 punti base. Le tensioni geopolitiche sostengono la corsa dell'oro, che continua a inanellare record (+0,6% a 2.354 dollari l'oncia), così come il prezzo del petrolio che si mantiene sui massimi da novembre, con il Wti a 86,5 dollari il barile e il brent a 90,6 dollari. Sui listini europei affondano i titoli della ...