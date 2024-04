Borrell vede la guerra in Europa all’orizzonte e propone un Mes militare per rafforzare la Difesa comunitaria

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 9 aprile 2024) Da un lato i timori per un disimpegno americano in Ucraina nel caso – tutt’altro che remoto – di una vittoria di Donald Trump alle elezioni, dall’altro lo scenario internazionale che continua a surriscaldarsi sempre più. Davanti a queste incognite, la risposta che tutti si aspetterebbero dall’Unione europea e dall’Alto rappresentante dell’Ue per la Politica estera, Josep, sarebbe un impegno a cercare di far concludere il conflitto innescato da Vladimir Putin, e invece si va in senso diametralmente opposto. Infatti a Bruxelles si sta imponendo una deriva bellicista per la quale il politico ha proposto la creazione di un fondo europeo per la, sul modello del Mes approntato durante la crisi finanziaria del 2008. La deriva bellicista dell’Ue,punta al MesSecondo, ...