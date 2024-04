Borrell | “La Ue è troppo dipendente dagli Usa sugli armamenti Serve una partnership più equilibrata”

(Di martedì 9 aprile 2024) “L’Unione europea soffre di una forte dipendenzaStati Uniti d’America per quanto riguarda gli. Ed è una cosa che non si può permettere, se vuole essere responsabile”. Parole inequivocabili quelle dell’Alto Rappresentante dell’Ue, che è intervenuto al Forum Europa a Bruxelles. “Dall’inizio della guerra in Ucraina – fa notare – l’80% di tutte le armi acquistate in Europa è stato comprato da fornitori che producono fuori dai nostri confini. E l’80% di questo 80% vieneUsa. Beh, questa è una forte dipendenza. Non possiamo permettercela”.: la Ue èUsa sul fronte armi Il messaggio è chiaro:unapiùtra Bruxelles e Washington sul terreno ...

